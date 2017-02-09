Боевика "Гиви" могли убить свои за дезертирство

Террориста Михаила Толстых ("Гиви) ликвидировали его подчиненные.

Об этом рассказал представившийся бойцом террористического подразделения "Сомали", которым руководил "Гиви", - Игорь Мыльцев с позывным "Француз".

"Ему отомстил бы любой", - рассказал Мыльцев, назвав обвинения властей "ДНР" в адрес украинских спецслужб "смешными": "СБУ за линию разграничения не переходят", передает "Новая газета".

Убийство командира Мыльцев называет местью сослуживцев, якобы, брошенных Гиви во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

По словам Мыльцева, во время тяжелых боев под Авдеевкой инициативой с самого начала обладали подразделения украинской армии. Участие в боях за авдеевскую промзону принимал и батальон Гиви "Сомали".

Представители "ДНР" сообщали тогда о ранении самого Гиви на поле боя. Впрочем, "Француз" Игорь Мыльцев описывает другую версию событий. Опасаясь за свою жизнь, как отмечает Мыльцев, Толстых отошел от позиций батальона и выстрелил себе в ногу.

"Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть [наши] позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, [а] он думал, что нас уже нету в живых!".

"Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара [был] стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все - конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия".

Мыльцев рассказывает, что после покушения на Арсения Павлова ("Моторола") командир "Сомали" всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.

"Я в розыске [МГБ] и ранен немного, еще три человека ушли в подполье. Захару (глава "ДНР" Александр Захарченко - П. К.) теперь есть, за что переживать.