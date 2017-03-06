Боевики 100 раз обстреляли украинские позиции 5 марта, - штаб АТО

Боевики 100 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО) в воскресенье, 5 марта. Об этом говорится в сообщении на странице пресс- центра штаба АТО в социальной сети Facebook, передают Українські Новини

На донецком направлении российско-террористические войска из 122-мм артиллерии, танков, минометов и БМП обстреливали Луганское. Танки боевиков неоднократно вели огонь по шахте Бутовка, Каменке и Пескам. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреливали Авдеевку, Майорск, Новгородское, Троицкое, Невельское, Опытное, Пески и Зайцево, из БМП - Луганское.

Также по Невельскому вел огонь снайпер.

На мариупольском направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли Талаковку, Гнутово, Водяное, Павлополь и Широкино. Обстрелам из вражеских БМП и танков подверглись Водяное, Марьинка и Широкино. Кроме того, из противотанковых ракетных комплексов оккупанты накрыли позиции сил АТО в Широкино, а из гранатометов - в Тарамчуке.

На луганском направлении террористы из 120-мм минометов обстреляли Новоалександровку, Крымское и Богуславское, из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку, Троицкое, Станицу Луганскую, Попасную.

В ходе антитеррористической операции 5 марта 2 украинских военнослужащих получили ранения, 3 травмированы.