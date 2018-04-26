Боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ, четверо военнослужащих получили ранения

Украинские позиции были обстреляны из запрещенного Минскими соглашениями оружия

В четверг, 26 апреля, боевики 21 раз открывали огонь по укреплениям Вооруженных Сил Украины на Донбассе.

На Донецком направлении из запрещенных минскими соглашениями 120-мм минометов, а также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, боевики обстреляли позиции у Новотроицкого.

Кроме этого, из минометов калибра 120 и 82-мм боевики вели огонь по опорным пунктам вблизи Лебединского, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - неоднократно в районе Авдеевки, Марьинки, а также - Каменки.

Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы боевики применили у Невельского и Талаковки, стрелковое оружие - в районе Ломакино и Опытного, а неподалеку Новомихайловки велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанкового оружия боевики обстреляли укрепления вблизи Зайцево.

В результате боевых действий четверо украинских военнослужащих получили ранения, им оказана необходимая помощь.

За прошедшие сутки в зоне АТО террористы совершили 76 обстрелов позиций украинских военнослужащих, восемь украинских военных получили ранения, еще трое были травмированы.