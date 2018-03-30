Боевики 57 раз обстреляли позиции сил АТО, 2 военных ранены

Боевики 57 раз обстреляли позиции сил АТО 29 марта. Об этом пишет пресс- центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП боевики обстреляли наши укрепления в районе Павлополя. Минометы калибра 82 мм оккупанты применили по защитниках Широкино, а гранатометы различных типов и стрелковое оружие - вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика. Также под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецкого, а с БМП - Гнутово, Талаковка и Пищевика. Кроме этого, стрелковое оружие оккупанты применили по нашим позициям у Широкино, Шахты "Бутовка" и Павлополя, а противотанковую управляемую ракету - в районе Новотроицкого.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал наши укрепления вблизи Артемово, а из крупнокалиберных пулеметов - недалеко от населенного пункта Луганское.

В результате вражеского огня два украинских защитники получили ранения. Еще один наш воин - получил боевое травмирования. Пострадавших военнослужащих оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщали Українські Новини, боевики 54 раза обстреляли позиции украинских военных 28 марта.