Боевики без объяснения причин прекратили пропуск через КПВВ "Гнутово", - ГПСУ

В связи с этим решением штаба АТО контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" были временно приостановлены

Контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Гнутово", архивное фото

Украинское фото

Боевики самопровозглашенной "ДНР" около 9 часов прекратили пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения напротив контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В связи с этим решением штаба АТО контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" были временно приостановлены. Среди граждан, которые следуют через линию разграничения, проводится разъяснительная работа.

Усилены меры безопасности и проинформированы представители ОБСЕ.

Напомним, 10 мая боевики обстреляли КПВВ "Майорск".