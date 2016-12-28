Боевики "ДНР" массово вывозят свои семьи из оккупированных территорий - Тымчук

Ажиотажу способствует распространение слухов в рядах боевиков о том, что ВСУ готовят "масштабное наступление".

Боевики и так называемые "чиновники ДНР" вывозят свои семьи из оккупированных Дебальцево, Углегорска и других населенных пунктов, близких к линии разграничения.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Обращает на себя внимание резкое увеличение количества огневых средств оккупантов на переднем крае на ряде участков (прежде всего, это касается крупнокалиберных пулеметов и станковых гранатометов). В частности, подобная ситуация фиксируется на участках: район Донецкого аэропорта; район юго- западнее Горловки (участок Васильевка - Широкая Балка); Петровский район Донецка; участок севернее Саханки (район Коминтерново - Октябрь)", - сообщил Тымчук.

Также отмечается, что оккупанты постепенно перегруппировывают свои подразделения в районе Группы - Байрак. Кроме того, на восток от железнодорожной станции Сухой Яр, добавил Тымчук, отмечается активное движение автотранспорта и бронетехники противника.

"Есть основания предполагать, что резервная тактическая группа "3-й омсбр" оккупантов (численностью до усиленной роты), выдвинулась на правый фланг усиливать участок вплоть до Молочного", - добавил он.

По словам Тимчука, с 20 декабря боевики "1-го АК ДНР" и "чиновники" "ДНР" массово вывозят свои семьи из Дебальцево, Углегорска, Дебальцевского (бывшая Коммуна) в связи с обострением противостояния на линии разграничения на данном участке.

"Ажиотажу способствует распространение слухов в рядах боевиков о том, что после "разведки боем" в районе Светлодарской дуги ВСУ готовят "масштабное наступление" на Дебальцево. Основная часть семей боевиков вывозится в Горловку с возможной последующей их эвакуацией вглубь оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Напомним, в "ДНР" наблюдается низкий уровень пенсионного обеспечения жителей "республики", не беря в расчет пенсий, получаемых от Украины.