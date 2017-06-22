Боевики "днр" обустроили две новые позиции у границы с РФ, - ОБСЕ

В районе оккупированного села Пикузы (быв. Коминтерново) боевики разместили противотанковые мины на автодороге Т0519, а недалеко от границы с Россией обустроили новые позиции. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Мини-БПЛА ОБСЕ впервые зафиксировал наличие 13 противотанковых мин, установленных в два ряда на расстоянии примерно 50 м друг от друга на автодороге Т0519 между блокпостами ВСУ и ДНР вблизи села Пикузы (бывшее Коминтерново, 23 км к северо-востоку от Мариуполя, сообщают наблюдатели международной миссии.

На основе доступных ОБСЕ спутниковых данных было установлено, что территория полигона вблизи оккупированного села Маркино (94 км к югу от Донецка) примерно в 4 км от границы с Российской Федерацией была расширена за счет свежевырытых траншей и новых обустроенных позиций.

Было также выявлено шесть грузовиков военного типа, транспортные средства и 28 неопознанных единиц техники, а также новые воронки.

Ранее группа "ИС" сообщала, что роль ОБСЕ в мониторинге обстановки у стратегических объектов - ключевая.

