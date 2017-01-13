Боевики "ДНР" по ошибке обстреляли собственные позиции: есть жертвы

В Донецкой области военнослужащие Российской Федерации по ошибке обстреляли передовые позиции собственных подразделений.

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Минометным расчетом из состава 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК ВС РФ сделан ошибочный обстрел передовых позиций собственных подразделений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате данного обстрела погиб один военнослужащих полка, еще трое получили ранения.

Стоит отметить, что помимо этого, был убит еще один военный РФ во время чистки крупнокалиберного пулемета.

"12 января в 3 мотострелецкой бригаде (Горловка) 1 АК ВС РФ во время чистки крупнокалиберного пулемета, вследствие нарушения порядка разборки оружия, был убит военнослужащий пулеметного расчета бригады", - подытожили в ведомстве.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Служба безопасности Украины зафиксировала еще один факт присутствия военнослужащих Российской Федерации на территории Украины.

Напомним, 4 января Главное управление разведки Минобороны Украины зафиксировало прибытие сотрудников ФСБ России на территорию Донбасса.