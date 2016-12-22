Боевики дважды штурмовали позиции ВСУ на Светлодарской дуге

Сегодня утром боевики дважды пытались штурмовать позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, с 09.00 до 09.45 террористические группировки численностью до одного взвода совершили попытку выбить подразделения Вооруженных Сил Украины с занимаемых позиций. Получив отпор, враг повторно совершил попытку штурма.

Все атаки отбиты, противник вынужден был отступить.

Потерь среди личного состава Вооруженных Сил Украины нет, потери противника уточняются.

www.62.ua

