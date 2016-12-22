Боевики дважды штурмовали позиции ВСУ на Светлодарской дуге

Сегодня утром боевики дважды пытались штурмовать позиции сил АТО в районе Светлодарской дуги. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, с 09.00 до 09.45 террористические группировки численностью до одного взвода совершили попытку выбить подразделения Вооруженных Сил Украины с занимаемых позиций. Получив отпор, враг повторно совершил попытку штурма.
Все атаки отбиты, противник вынужден был отступить.
Потерь среди личного состава Вооруженных Сил Украины нет, потери противника уточняются.
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