Боевики "ЛНР" передали Украине 54 заключенных

В четверг, 12 сентября, на мосту у города Счастье состоялась седьмая передача осужденных граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях на момент оккупации Луганщины

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Отмечаю, что во время передачи от представителей "ЛНР" получены 54 человека. Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и г. Киеве.

"Сразу после прохождения всех необходимых процедур один человек сразу же будет освобожден в связи с окончанием срока отбывания наказания", - рассказала Денисова.

Также, передано 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации.

С декабря 2018 по 12 сентября с оккупированной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, а с Донецкой - 13, из них 105 человек - освобождены.