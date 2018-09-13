Боевики "ЛНР" заявили о готовности передать Киеву 50 заключенных, осужденных до 2014 года - ОБСЕ

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Тони Фриш заявил, что количество украинцев, переданных боевиками "ЛНР" на подконтрольные Украине территории, увеличится "после того, как будет сделан важный шаг со стороны ОРЛО".

Представители отдельных районов Луганской области (ОРЛО) заявили о готовности передать на подконтрольные правительству Украины территории 50 заключенных, осужденных до начала военного конфликта на востоке в 2014 году, проинформировал координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Тони Фриш на брифинге 13 сентября, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я слышал, что таких людей много, которые хотят, чтобы их перевели в подконтрольные районы. По крайней мере я знаю о 50 случаях. Но мне кажется, их будет больше после того, как будет сделан важный шаг со стороны ОРЛО", - сказал Фриш.

Он добавил, что боевики "ЛНР" "подтвердили готовность переместить этих лиц".

9 сентября "замглавы МВД ЛНР" Роман Ведмеденко заявил, что боевики "ЛНР" готовы передать Украине 44 заключенных, осужденных до 2014 года.

Фриш находился на Донбассе с 6 сентября. Вначале он посетил Луганск, затем Донецк. В интервью сепаратистским СМИ Фриш рассказал, что в луганском СИЗО встретился с пятью задержанными лицами и что впервые разговаривал с ними конфиденциально. "У меня нет сомнений, что к ним относятся корректно", - заявил он.

Во время брифинга 11 сентября представитель ОБСЕ рассказал, что в Донецке ему удалось посетить шестерых украинцев, сообщало "Громадське". Он также отметил, что условия содержания украинцев отвечают "должному уровню".

При этом первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Фриш посетил на оккупированном Донбассе менее половины заложников, о которых просил Киев. По ее словам, Украина предоставила список из 17 человек.

"Он встретился менее чем с половиной. Он встретился с десятью. Но среди них было несколько, которых мы не подавали", - отметила Геращенко. Она подчеркнула, что боевики "дали встретиться не с теми людьми, о которых у нас есть серьезные основания думать, что их пытают".

В Луганске Фришу показали заключенных, осужденных до начала военного конфликта на Донбассе, добавила вице-спикер.

В июне 2018 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что на Донбассе удерживают 113 украинских заложников. Последний крупный обмен удерживаемыми лицами состоялся в конце 2017 года.