Боевики на Донбассе 22 раза нарушили перемирие

В течение 23 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

В районе Золотого Луганской области боевики обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

"23 октября в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня... В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.

23 октября министерство внутренних дел Украины сообщило, что на Донбассе во время выполнения боевой задачи погиб сотрудник Национальной гвардии Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В зоне конфликта периодически объявляют перемирия. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала бессрочное прекращение огня на востоке Украины с полуночи 21 июля, но специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует его нарушение.

Из-за обстрелов стороны конфликта не могут начать разведение сил и средств у Золотого Луганской области, так как основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня в этих районах в течение семи дней.