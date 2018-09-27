Боевики на Донбассе готовятся к внезапному удару "Градами" - разведка

Враг скрытно перебрасывает запрещенное Минскими соглашениями вооружение ближе к передовой Боевики пустили в ход реактивную артиллерию. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

На Донбассе Россия активно готовит боевиков к наступательным действиям, в частности проводит тренировки огневого удара из РСЗО "Град" неподалеку от передовой. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское командование на оккупированных территориях готовит боевиков к возможному внезапному нанесению массированного огневого удара по объектам украинской армии. Враг скрытно перебрасывает запрещенное Минскими соглашениями вооружение ближе к передовой.

"На Волновахском направлении, на расстоянии менее 25 км от линии разграничения, противником проведена тренировка по нанесению внезапного огневого удара реактивным артиллерийским дивизионом "1-й отдельной мотострелковой бригады 1 АК". В то же время такая тренировка в районе н.п. Миус был проведена с подразделением РСЗО БМ-21 "Град" "2 АК" оккупантов", - сообщает разведка.

Также отмечается, что для сокрытия перемещения техники боевики также отработали действия по маскировке и противодействию воздушной разведке украинских военных. Из-за этих учений оккупантам пришлось перекрыть некоторые территории, и местные жители были возмущены, что пришлось существенно объезжать местность.

Напомним, в середине сентября Россия проводила крупные военные учения "Восток-2018", к которым подключила и боевиков "Л/ДНР". Они отрабатывали вопросы перемещения техники и личного состава к новым районам.

Кроме того стало известно, что из "ДНР" и "ЛНР" в Россию не выпускают мужчин. Оказалось, что мужское население призывного возраста не сможет выехать на российскую территорию, пока ФСБ РФ ищет дезертиров на оккупированных территориях.