Боевики на Донбассе напились и обстреляли собственные позиции

Боевики в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе находясь в нетрезвом состоянии обстреляли собственные передовые позиции.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Сообщается, что боевики употребляли алкоголь и наркотики во время несения службы на боевых постах.

"Несмотря на меры российского оккупационного командования по поддержанию воинской дисциплины на период празднования Дня защитника Отечества, военнослужащие соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжали массово употреблять спиртные напитки и наркотики, в том числе выполняя задание на боевых постах", - говорится в сообщении.

По информации разведки, в результате обстрела незаконные вооруженные формирования понесли потери.

"Указанное, в частности, привело к ошибочным ударам по собственным передовым позициям, в результате которых в течение суток потери противника составили: убитых - трое военнослужащих..., раненых - 11 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в течение четверга, 23 февраля, незаконные вооруженные формирования 83 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на востоке страны. В результате обстрелов со стороны боевиков на Донбассе двое украинских военных получили ранения, еще один - погиб.