Боевики на Донбассе обстреляли район КПВВ "Гнутово", - штаб

Утром 21 апреля 2018 года боевики на Донбассе обстреляли район контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово", в связи с чем приостанавливался пропуск гражданских через КПВВ. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Сообщается, что из-за обстрела позиций сил АТО в районе Пищевика и Павлополя из вооружения танка на некоторое время был приостановлен пропуск на КПВВ "Гнутово", который находится в непосредственной близости.

Гражданских на время обстрела эвакуировали в укрытие, обстрел продолжался около сорока минут.

"За это время танки противника совершили почти 50 выстрелов. Также во время этого обстрела российско-оккупационные войска применили запрещенные минометы калибра 120 мм, выпустив около шести десятков мин", - говорится в сообщении.

По состоянию на 08:00 пропускные операции на КПВВ "Гнутово" восстановлены.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили 36 обстрелов, в результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранения.