Боевики накрыли минометным огнем позиции ВСУ под Луганским и Павлополем - штаб

Первые сутки нового года не принесли мира на Донбасс. Российско- оккупационные группировки и дальше обстреливают позиции ВСУ, в частности, из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов возле Луганского. На Донецком направлении самая крупная вражеская огневая активность наблюдалась на Приазовье. Так, возле Павлополя противник применил 120-ти и 82-мм минометы и пехотное вооружение", - говорится в сообщении.

Из гранатометов различных типов и стрелкового оружия захватчики обстреливали опорные пункты ВСУ возле Водяного. В районе Верхнеоторецкого оккупанты выпустили в сторону укреплений украинских защитников более десяти мин калибра 82-мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Читайте также: АТО: боевики в первый день Нового года дважды обстреляли позиции ВСУ

Всего в течение прошлых суток, российско-террористические войска 5 раз нарушили режим тишины.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.