Боевики обстреливают окрестности Марьинки, местных школьников эвакуировали в бомбоубежище

Боевики из минометов и стрелкового оружия обстреливают окраины Марьинки, местных школьников эвакуировали в бомбоубежище.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Российские агрессоры обстреливают окраины Марьинки. Стреляли из минометов и стрелкового. Осколки залетали в центр города. Пока что обращений в скорую не было", - говорится в сообщении.

Также Жебривский отметил, что в бомбоубежище эвакуировали учеников из второй школы.

"Сейчас минометы утихли, но еще идет стрелкотня. Полиция объезжает город. Пока что обращений в скорую нет", - добавил Жебривский по состоянию на 10:10.

В свою очередь, нначальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин уточнил, что спо состоянию на 09.45 обстрел прекратился.

"Следственно-оперативная группа полиции осматривает места обстрела на улицах Тельмана и Матросова. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Боевики начали обстрел Марьинки. В школе No2 детей с занятий и эвакуировали в бомбоубежище", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, за прошедшие сутки 10 апреля боевики 64 раза обстреляли позиции ВСУ. Пятеро военнослужащих сил АТО получили ранения. Отметим, что по опорным пунктам вблизи Марьинки били из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Также вблизи Марьинки в тот день активизировался снайпер боевиков.

Боевики более 60 раз открывали огонь по украинским позициям

Пятеро украинских бойцов получили ранения на Восточном фронте. Артиллерию и минометы вновь применяют в Приазовье. Большим калибром со стороны оккупированного Донецкая бьют также по шахте Бутовка. Позиции украинских военных обстреливают и вблизи Авдеевки. На Луганском направлении под огнем накануне оказалась окраина серого села Екатериновка.