Боевики обстреляли Авдеевку из Градов: город частично без света

В результате обстрела боевиков из установок Град в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны частично обесточен город-сателлит Донецка Авдеевка. Такую информацию у себя в Facebook в 14:30 сообщил директор местного градообразующего коксохимического завода Муса Магомедов.

"В результате обстрела перебита линия электропередачи Очеретино-Авдеевка, перебиты контактные сети железной дороги", - пишет он.

По словам главы АКХЗ, бригады энергетиков предприятия осматривают поврежденные линий электропередач, а железнодорожники Укрзалізниці и завода совместно восстанавливают контактную сеть, чтобы пустить ж/д составы.

По данным главы военно-гражданской администрации города Павла Малыхина, спустя час электроснабжение после обстрела Градами было восстановлено, однако стабильность работы системы энергетики не гарантируют.

Обновлено в 15:58: губернатор области Павел Жебривский сообщил о восстановлении электроснабжения.

Фото: Facebook / Павло Малихін

ЛЭП Авдеевка-Очеретино идет на северо-восток от города, то есть находится не в той стороне населенного пункта, которую обычно обстреливают боевики.

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Как пишут в соцсетях местные жители, сейчас света нет в Старой Авдеевке и частично в микрорайоне "Химик".

В январе и феврале 2017 года в результате обострения на линии фронта у Авдеевки город и АКХЗ неоднократнооставались без света и тепла в сильные морозы.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.