Боевики обстреляли Авдеевку: люди сидели в укрытии до утра (фото)

Ночью боевики обстреляли частный сектор старой Авдеевки Донецкой области. Об этом у себя в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно- гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, снаряды попали в дом и сарай на улице Лермонтова и Леваневского.

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин отметил, что люди успели спрятаться в укрытие и просидели там до утра. Пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

26 марта 2018 года в Минске трехсторонняя контактная группа договорилась об установлении очередного перемирия в Донбассе накануне пасхальных праздников с 30 марта.