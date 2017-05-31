Боевики обстреляли автобусную остановку в Авдеевке, есть раненые

Заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин проинформировал о том, что боевики подконтрольной Кремлю террористической группировки "Донецкая народная республика" (ДНР) обстреляли жилой дом и остановку общественного транспорта в Авдеевке, в результате чего ранения получили три человека. Об этом г-н Аброськин написал в Facebook во вторник, 30 мая, передаёт БИЗНЕС.

Вячеслав Аброськин:

"Авдеевка. В результате обстрела боевиками города есть попадание во двор частного домовладения на улице Лермонтова, 77. Повреждены окна и крыша. Неподалеку на остановке общественного транспорта из-за взрыва снаряда осколочные ранения получили двое мужчин и женщина".

Начальник полиции Донецкой области также отметил, что пострадавшие доставлены в больницу. Информация уточняется.

Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, боевики совершили обстрел жилых кварталов города в понедельник, 30 мая, около 19:40.

Как сообщал БИЗНЕС 30 мая, в России назвали условия для начала переговоров с США по Донбассу. Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Владимиру Путину усилением санкций из-за войны в Донбассе.

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