Боевики обстреляли позиции ВСУ у Водяного: двое военных погибли, семеро ранены, - штаб

Боевики обстреляли позиции украинских войск в районе Водяного, в результате чего погибли два украинский военнослужащих, семь получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Позиции украинских войск в районе населенного пункта Водяное, что на Мариупольском направлении, были обстреляны оккупантами с применением РСЗО БМ-21 "Град", 152-мм и 122-мм артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении.

"Враг выпустил 40 снарядов калибра 152 мм, 40 снарядов калибра 122 мм и 65 выстрелов из системы "Град". По уточненной информации, 7 военнослужащих получили ранения и 2 военнослужащих погибли", - сообщил в эфире телеканала "112 Украина" спикер пресс-центра АТО Сергей Жмурко.

В штабе отмечают, что российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили минские договоренности и пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать процесс отвода тяжелого вооружения от линии разграничения.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО пятеро украинских военных получили ранения. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.