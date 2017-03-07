Боевики подорвались на собственном минном поле

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет о гибели 2 боевиков и ранении 6 в результате подрыва на минном поле.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Минобороны, передают Українські Новини.

"Противник продолжает нести небоевые потери личного состава и техники в результате слабой подготовки и небрежного отношения к выполнению служебных обязанностей. В 6 отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) 2 АК двое военнослужащих погибли и шесть получили ранения при подрыве на собственном минном поле", - сказано в нем.

Также сообщается, что бронированная боевая машина, в которой находился личный состав, не подлежит восстановлению.

Согласно информации разведки Минобороны, рядовые и сержанты подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 армейского корпуса выражают недовольство решениями российских офицеров звена "рота - батальон", которые принимаются ими в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ, что приводит к потерям личного состава.

При этом командование бригады игнорирует многочисленные жалобы подчиненных.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается подготовка антиукраинских пропагандистских материалов.

В частности, в понедельник в районе села Роскошное (Луганская область) состоялись съемки постановочного видео по отражению нападения "украинской диверсионной группы".

Сообщается, что к съемкам "результатов отражения нападения украинского ДРГ" с представлением "захваченных трофеев" привлекались представители российских СМИ.

Как сообщали Українські Новини, экс-боевики рассказали о службе у террористов.

Также разведка Министерства обороны заявляет, что командование боевиков принуждает гражданских работников к участию в боевых действиях.