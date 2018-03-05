Боевики сорвали объявленное перемирие на Донбассе - штаб АТО

Российские оккупационные силы сорвали объявленное с 5 марта 2018 года перемирие на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Российские оккупационные войска фактически сразу же сорвали объявленное накануне перемирие. Уже в час ночи враг нарушил договоренности трехсторонней контактной группы о полной приверженности к всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня", - говорится в сообщении. В частности, в районе Счастья противник в течение полутора часов вел огонь в сторону украинских позиций из минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, утром минометы противник применил в районе Троицкого.

"По состоянию на 08:00 5 марта зафиксировано 2 обстрела украинских позиций. По предварительной информации, в результате вражеского огня никто из украинских военных не пострадал", - говорится в сообщении. Подразделения сил АТО огонь в ответ не открывали. В то же время в случае угрозы жизни и здоровью гражданских и личного состава сил АТО военные готовы адекватно реагировать.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе объявили перемирие с 5 марта. Согласно заявлению трехсторонней контактной группы, решение было принято совместно с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.