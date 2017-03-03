Боевики сорвали восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции

Сегодня для обследование Донецкой фильтровальной станции Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ был осуществлен запуск беспилотного летательного аппарата, но обстрелы со стороны боевиков помешали промониторить ситуацию, и пришлось прекратить ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В 08.46 беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии был утрачен в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО. В настоящее время работы приостановлены, проводится расследование", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что, в случае установления режима тишины в районе проведения работ, во второй половине дня будет осуществлен следующую попытку о возобновлении работы Донецкой фильтровальной станции.

Как сообщал Укринформ, за последнюю неделю это уже второе агрессивное действие со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО в отношении представителей СММ ОБСЕ, которые осуществляли запуски беспилотных летательных аппаратов. Это убедительно свидетельствует о настойчивых действиях противника нейтрализовать возможности миссии для выявления реальных фактов нарушения Минских договоренностей.