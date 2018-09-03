Боевики в Донбассе используют смерть Захарченко для дискредитации Украины - Минобороны

Боевики поддерживаемых Россией группировок "ЛНР" и "ДНР", а также пропагандистские СМИ РФ используют для дискредитации украинских силовых структур смерть одного из главарей Александра Захарченко. В частности создаются ложные журналистские материалы. Об этом в понедельник, 3 сентября, во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Для фабрикации фейковых видеоматериалов так называемые военнослужащие российских оккупационных войск осуществляли провокационные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил, координируя свои действия с прибывшими российскими съемочными группами", - сообщил Гуцуляк.

По словам Гуцуляка, на территории ОРДЛО и на передовых позициях соединений и частей 1 и 2 АК Вооруженных сил России пропагандистские российские СМИ активизировали подготовку ложных материалов в отношении Украины и ВСУ.

Он добавил, что такие сфабрикованные репортажи направляли на утверждение специальной комиссии российских пропагандистов, которые приехали из Российской Федерации перед убийством Захарченко.

Напомним, в пятницу, 31 августа, росСМИ со ссылкой на источники сообщили о ликвидации главаря террористической группировки "ДНР" Александра Захарченко. По их данным, террорист получил смертельные ранения во время взрыва в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина в Донецке. Главарь боевиков умер в больнице. Также был убит охранник Захарченко.

Вскоре боевики "ДНР" сообщили о поимке группы "украинских диверсантов", якобы причастных к организации взрыва.

В СБУ подтвердили смерть Захарченко, опровергли информацию о поимке украинских диверсантов, а также озвучили версии мотивов убийства главаря "ДНР". В СБУ считают, что Захарченко был убит либо в результате криминальных разборок, либо ликвидирован российским спецслужбами.

В МИД РФ ожидаемо обвинили Киев в устранении Захарченко, а Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

УкропNews.com

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