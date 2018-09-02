Боевики в Донецке силой выбивают у задержанных признания причастности к убийству Захарченка

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сообщил, что по делу убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецке проходит 2 диверсионно- разведывательные группы в составе 14 человек, четверо из которых уже признались в сотрудничестве с Украиной.

"За всеми арестами и задержаниями людей в Донецке и ОРДО после смерти Захарченко, стоит Оперативный Штаб МГБ "ДНР", который был создан для "расследования" смерти Захарченко. Сейчас, они утверждают про 2 диверсионно- разведывательные группы. И уже заявили про украинский след. Сейчас у них проходят по данной ДРГ 14 человек", - написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

По его словам четверо уже признались в сотрудничестве с Украиной, но это фейк.

"Показания выбивали. Поставлена задача, после похорон Захарченко, которые состоятся завтра 2 сентября, полностью объявить общественности об успешном завершении расследования дела", - написал он.

Также П.Лисянский отметил, что "адвокатов "ДНР" и родственников в СИЗО Донецка не допускают". Связь по местам лишения свободы "ДНР" глушится.