Боевики вновь ограничили доступ ОБСЕ к районам разведения вооружения

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине заявляет об ограничении доступа к пунктам разведения войск в зоне антитеррористической операции. Такое сообщение появилось на странице Миссии в Facebook.

"Сегодня опять только ограниченный доступ СММ ОБСЕ в пункты разведения войск: Первомайск/Золотое, Станица Луганская и Петровское/Богдановка", - говорится в сообщении.

По данным Миссии, ни вооруженные силы Украины, ни ЛНР/ДНР не смогли гарантировать безопасность СММ ОБСЕ из-за мин.

"Доступ СММ остается ограниченным ко всем трем областям, однако Миссия может контролировать их частично", - говорится в сообщении.

В миссии отмечают, что готовы и дальше осуществлять мониторинг, но СЦКК должен помочь в обеспечении безопасного и беспрепятственного доступа СММ и координировать разминирование.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Донецкую область с рабочим визитом планируют посетить министр иностранных дел Павел Климкин и Действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц.