Боевики возобновили обстрелы на Донбассе - штаб АТО

16 марта 2018, 09:04
 Общество Источник: Гордон

Незаконные вооруженные формирования возобновили обстрелы на Донбассе. За минувшие сутки оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал. Об этом утром 16 марта сообщил пресс- центр штаба АТО.

Согласно сводке, на луганском направлении из гранатометов и пулеметов велся огонь по украинским позициям возле Луганского и Станицы Луганской.

На донецком направлении сепаратисты использовали минометы возле Водяного и Лебединского, говорится в сообщении.

14 марта в зоне АТО впервые за долгое время не зафиксировали ни одного обстрела.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.

5 марта очередная попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась из-за обстрелов со стороны боевиков, отмечали в штабе АТО.

 

Источник: Гордон
 
 
 