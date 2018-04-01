Боевики за сутки 11 раз нарушили пасхальное перемирие, двое украинских защитников ранены - штаб АТО

31 марта в зоне АТО боевики 11 раз обстреливали позиции украинские военных, в результате двое бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения, сообщили в штабе АТО.

На Донецком направлении противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям вблизи Водяного. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли защитников Павлополя. Под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали позиции ВСУ в районе Авдеевки и Марьинки.

На Луганском направлении боевики дважды обстреляли украинских военных в районе Катериновки из минометов калибра 82 мм, гранатометов и вооружения боевой машины пехоты.

"Вследствие вражеского огня двое украинских защитников ранены. Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь", - сообщили в штабе АТО.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.

Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта.