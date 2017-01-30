Боевики за сутки 56 раз обстреляли позиции сил АТО: 5 погибших и 13 раненых.

Оккупанты активно применяли "Грады" и крупнокалиберную артиллерию на мариупольском направлении

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 29 января, 56 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

На мариупольском направлении оккупанты из РСЗО БМ-21 "Град" выпустили 20 снарядов по позициям украинских военных в районе Талаковки. Из РПУ "Град- П", артиллерии калибра 122 мм, минометов разных калибров, гранатометов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по Водяному. Вражеская артиллерия калибра 122 обстреливала Лебединское, а минометы разных калибров - Красногоровку. В Широкино работали БМП и БТР противника. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Гнутово, Павлополь, Широкино, Красногоровку и Талаковку.

На донецком направлении боевики в районе Авдеевки дважды пытались начать штурм позиций сил АТО, но понесли потери и вынуждены были отступить. В течение дня они продолжали минометные обстрелы Верхнеторецкого, Авдеевки, Опытного, Луганского, Зайцево и Каменки. В Новгородском и Песках огонь вели танки противника.

На луганском направлении оккупанты из минометов разных калибров и гранатометов открывали огонь по Новоалександровке, Троицкому, Новозвановке и Попасной.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, - но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится.

Подробнее о возможном будущем Донбасса читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина"