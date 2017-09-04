Боевики заявили о готовности передать Нидерландам останки жертв катастрофы MH17

В ДНР заявили о готовности передать Нидерландам останки жертв катастрофы MH17, которые якобы нашли и проверили "эксперты Генпрокуратуры". Об этом сообщила пресс-служба "Генпрокуратуры" ДНР.

"Нашими сотрудниками, с соблюдением уголовно-процессуальных норм, осуществлено изъятие имеющихся останков, по ним проведена экспертиза. Результаты экспертизы показали, что часть из них предположительно может являться останками человека", - говорится в сообщении.

Согласно информации боевиков, в связи с этим, "Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики" в ближайшее время намерена официально обратиться к генпрокурору Нидерландов с готовностью передать в законном порядке данные останки для обследования и последующего приобщения к материалам расследования.

"Официально заявляем, что мы и дальше будем оказывать безоговорочное содействие международному следствию по данному факту", - резюмировали в ДНР.

Отмечается, что таким образом сепаратисты отреагировали на опубликованный в СМИ репортаж корреспондента США Патрика Ланкастера об обнаружении на месте крушения 17 июля 2014 года Boeing-777 , следующего рейсом МН-17, возможных жертв катастрофы.

Напомним, ранее сообщалось, что Международная совместная следственная группа (JIT) признала факт появления спустя почти два года после катастрофы малайзийский Boeing на Донбассе ранее не публиковавшихся изображений установки "Бук", из которой 17 июля 2014 года вероятно был сбит самолет МН- 17.