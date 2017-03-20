Боевики заявили о "толпе" желающих переехать из Украины в "ДНР"

Так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила, что из-за усиления блокады Донбасса все больше людей хотят переехать с подконтрольной Киеву территории к боевикам

Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на "РИА Новости".

"В связи с новым витком блокады у нас становится актуальным вопрос о вынужденных переселенцах. Сейчас опять очень много людей приезжает с территории Украины", - сказала Морозова.

Как сообщала "ДС", Совет национальной безопасности и обороны 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе.