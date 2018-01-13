Богатая кутья: обязательные блюда в Щедрый вечер

В Щедрый вечер Богатая кутья занимает важнейшее место на столе. Вечером берегини семейного очага готовили праздничный ужин, который в народе зовется Богатой кутьей, или Щедрой.

Так, кутья в зависимости от праздника и компонентов имеет определенное название. Когда Богатая кутья - празднуют Старый Новый год (13 января), или праздник Маланки, Бедная кутья - перед Рождеством (6 января), Голодная или Водяная кутья - перед Крещением (18 января).

В преддверии празднования Старого Нового года хозяйки старались приготовить максимально богатую и щедрую кутью. Для этого они добавляли в нее сливочное масло и молоко. Эти ингредиенты символизировали богатство и плодородие.

Когда Богатая кутья была практически готова, для насыщенности вкуса ее могли еще приправить различными сухофруктами, маком, грецкими орехами, цукатами, курагой, свежими фруктами, вареньем и даже леденцами. А в некоторых современных рецептах даже есть такой компонент, как коньяк.

Однако вне зависимости от даты праздника неизменными составляющими кутьи являются зерно, мак и мед, которые несут в себе определенную символику. Богатую, или Щедрую, кутью по традиции готовят на молоке с добавлением большого количества масла.

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