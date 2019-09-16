Богдан заявил, что украинская журналистика нуждается в очищении

Глава Офиса Президента Андрей Богдан обвинил СМИ в коррумпированности и заявил, что украинская журналистика нуждается в очищении.

Об этом он сказал в интервью изданию "ВВС-Украина".

"Мне журналисты, когда начинают говорить о Януковиче, напоминают журналистов, работавших при Януковиче. И при Порошенко, и при Ющенко. Часть коррупции в этом государстве - это коррупция четвертой власти. Журналисты - это четвертая власть, и она глубоко коррумпирована, как и все государство", - сказал Богдан.

По его мнению, общество нуждается в очищении не только судебной, правоохранительной системы, но и журналистской.

"И невозможна очистка первых трех ветвей власти без очистки четвертой. Я знаю, как это все работает. У вас должно быть тоже какое-то самоочищение. Общество хочет очистки не только судебной, правоохранительной системы, но и журналистской. Вам, конечно, это не понравится, это будет "хайп" номер два, но вы должны это также осознавать. Я не лично о вас", - пояснил он. Ранее Андрей Богдан заявил, что команде Президента Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.



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