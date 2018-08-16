Бой Усик - Белью состоится 10 или 17 ноября в Великобритании

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) Александр Красюк назвал дату и место проведения боя украинца против британца Тони Белью (30-2-1, 20 КО).

"Оба боксера - и Усик, и Белью - хотят этого поединка. После боя с Гасисевым Усик сразу же вызвал на бой джентельмена Тони Белью. Британец несколько лет боксирует в супертяжелом весе. Для него бой с Усиком - определенный вызов, поскольку он уже давно не входил в эту весовую категорию.

Эдди Хирн мне рассказывал: Белью, увидев, что Усик его вызвал, позвонил через пять минут и сказал: "Я делаю этот бой. Это будет мой дембельский аккорд. Вне зависимости от того, выиграю или проиграю - я завершу карьеру". Единственное, он сказал, что хочет, чтобы бой с Усиком был за все его пояса.

Мы с Эдди Хирном буквально на следующий же день общались по поводу организации боя. Поединок пройдет в первом тяжелом весе, в Британии. Дата? Это будет либо 10 ноября, либо 17 ноября", - сказал Красюк.

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Источник - Sport.ua

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