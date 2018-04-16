Бой Усик - Гассиев был перенесен из-за травмы украинца

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC/WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) травмировал локоть во время тренировки. Об этом сообщила пресс- служба Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Именно по этой причине был перенесен на лето финал WBSS, в котором Усик сразится с российским обладателем поясов IBF/WBA Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО). Изначально поединок должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии.

Травму Усика проверила и подтвердила независимая медицинская комиссия. Представители украинского чемпиона ранее ничего не сообщали о повреждении.

Напомним, Россия подала заявку на проведения боя Усик - Гассиев.

Финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым точно не состоится в России. Об этом категорично заявил Усик.

"Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика!", - цитирует украинского боксера Sport.ua.

Теперь, что касается новой даты проведения поединка, то Александр ее обозначил так: "Скорее всего это будет конец июня-июль". Причину переноса Александр не назвал, отметив, что придет время, и все станет известно.

По материалам Зеркало недели. Украина, Bigmir)net СПОРТ