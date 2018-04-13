Бой Усик - Гассиев перенесен на лето

Организатор Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Калле Зауэрланд сообщил, что финальный бой турнира между украинским чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC/WBO Александром Усиком (14-0, 11 КО) и российским обладателем поясов IBF/WBA Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) состоится летом.

"Сейчас мы финализируем даты и арены летних финалов. Это большие бои и мы хотим, чтобы все было правильно", - написал Зауэрланд в Twitter.

Изначально поединок должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии, однако в итоге организаторы решили изменить свои планы. При этому Саудовская Аравия еще может потерять право на проведение финала, на который также претендует Россия.

Победитель финала турнира объединит в своих руках титулы чемпиона мира по версиям четырех организаций (WBC, WBO, WBA, IBF) в тяжелом весе и получит чек на 10 миллионов долларов.

Ранее Гассиев показал, как готовится к бою с Усиком. #Усик #Гассиев #бокс #бой #Всемирная боксерская суперсерия