Бой Усика с Беллью состоится 10 ноября - промоутер

Промоутер британского тяжеловеса Тони Беллью Эдди Хирн сказал, что бой его подопечного с украинским абсолютным чемпионом мира Александром Усиком пройдет в Великобритании.

Поединок украинского боксера, абсолютного чемпиона мира Александра Усика с британцем Тони Беллью состоится 10 ноября. Об этом заявил промоутер Беллью Эдди Хирн, сообщает Boxing News 24 5 августа.

По словам Хирна, бой пройдет в Великобритании. Однако промоутер не уточнил, в каком городе.

В ночь с 21-го на 22 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский" в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии Усик одолел 24-летнего россиянина Мурата Гассиева. Украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и получил кубок Мохаммеда Али.

После боя 31-летний украинец бросил вызов 35-летнему британцу Беллью.

Усик предполагал, что бой состоится в декабре.