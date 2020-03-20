Бойовики 15 разів обстрілювали позиції військ на Донбасі: боєць ООС загинув, ще один поранений

Протягом доби, 19 березня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил на сторінці у соцмережі Facebook.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, відмічена робота снайперської пари.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 8 обстрілів, а саме: два рази неподалік Красногорівки - з мінометів калібру 120 мм - 6 мін, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі поруч з Лебединським - з 82-мм мінометів - 16 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Павлополя - з озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Василівки - з автоматичного станкового гранатомету; поруч з Авдіївкою - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу населеного пункту Славне - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сім обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно- тактичного угруповання "Північ", а саме: чотири рази в районі населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 120 мм - 41 міна, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Новолуганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм - 10 мін; в районі населеного пункту Новоолександрівка - снайперський вогонь.

Вчора, 19 березня, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційні війська із протитанкової керованої ракети поцілили у військову машину, в якій їхали наші захисники. Внаслідок обстрілу постраждали одинадцятеро українських бійців, їх було евакуйовано медичною службою. Ще двоє бійців померли.

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