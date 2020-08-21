Бойовики двічі порушували режим "тиші" за добу - штаб ООС

Минулої доби задокументовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації в зоні проведення ООС.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Неприцільні постріли з кулемету великого калібру лунали поблизу Авдіївки, а з автоматичного станкового гранатомету противник вистрілив біля Новоолександрівки. Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали", - говориться в повідомленні.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 21 серпня, у смугах відповідальності бригад ЗСУ обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Раніше група ІС повідомляла, що ТКГ погодила нові чотири ділянки розведення військ на Донбасі.