Бойовики на Донбасі 10 разів обстріляли українських військових

Сьогодні, 28 січня, порушень режиму припинення вогню на Донбасі поки не зафіксовано.

Про загиблих чи поранених серед українських військових не повідомляється / фото УНІАН

Протягом минулої доби, 27 січня, бойовики на Донбасі десять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. Також, було зафіксовано кілька пострілів зі снайперської зброї.

"На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь", - зазначили в ООС.

Про загиблих чи поранених серед українських військових не повідомляється.