Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу", воїни ОС не піддаються на провокації

30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано.

30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Для провокації українських захисників біля Оріхового противник застосував стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського, окрім стрілецької зброї, здійснив ще й постріл з підствольного гранатомету. Вогневі провокації були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає.

"Водночас із сумом повідомляємо, що внаслідок захворювання, помер старший сержант Володимир Перекрестов. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині військовослужбовця", - зазначають в ООС.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Підрозділи ОС дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

А на ворожі неприцільні постріли, які можна розцінювати як провокацію, наші військовослужбовці не реагують. Ворог намагається спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт. Але українські захисники на провокації не піддаються, вогонь у відповідь не відкривають.

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