Бойовики нищать системи відеоспотереження, щоб приховати дії у "сірій зоні" - розвідка

На Донбасі на окремих напрямках відмічено прибуття на передові позиції інженерно-саперних підрозділів у складі кадрових військовослужбовців ЗС РФ для обладнання мінних та сигнальних полів. Крім того, диверсанти знищують елементи систем відеоспостереження з метою приховування дій у "сірій зоні".

Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.

"...На окремих напрямках відмічено прибуття на передові позиції інженерно- саперних підрозділів у складі кадрових військовослужбовців ЗС РФ для обладнання мінних та сигнальних полів", - зазначив Шаравара.

За його словами, російські диверсанти знищують елементи систем відеоспостереження з метою приховування дій у "сірій зоні", уникнення відповідальності за порушення Мінських домовленостей про припинення вогню, нанесення втрат особовому складу підрозділів об'єднаних сил та провокування вогню у відповідь.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ активізувало залучення диверсійно-розвідувальних груп та снайперських пар для дій у районах передових позицій з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК", - розповів Шаравара.

На Донбасі від початку доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Також про факти порушення режиму припинення вогню було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що мирного процесу вже немає. Діють міномети - йде війна.

Він нагадав, що Президент України Володимир Зеленський був змушений відправити на лінію фронту головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

2 лютого на Донбасі внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення та загинув військовослужбовець ЗСУ.

Як повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі, про подію було повідомлено СММ ОБСЄ.

Опівночі 27 липня 2020 року в районі проведення операції Об'єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню.