Бойовики обстріляли дрон ОБСЄ біля окупованого Мінерального

Бойовики збройних формувань РФ обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ малого радіуса дії поблизу Мінерального, що на окупованій Донеччині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті No 251/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 26 жовтня 2021 року.

"Перебуваючи за 1,3 км на північний захід від н.п. Мінеральне (непідконтрольний урядові, 10 км на північний схід від Донецька) та керуючи безпілотним літальним апаратом (БПЛА) малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося завчасно, спостерігачі чули 2 постріли та 1 чергу зі стрілецької зброї на відстані близько 1,5 км на північний захід", - йдеться у звіті.

За оцінкою спостерігачів, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав неподалік позицій збройних формувань РФ орієнтовно за 1,7 км на північний захід.

"Команда Місії приземлила БПЛА та залишила цей район", - повідомили в СММ.

Крім того, у звіті повідомляється про чергове обмеження свободи пересування, що відбулося на блокпостах збройних формувань РФ південніше мосту біля Станиці Луганської в Луганській області, а також поблизу Безіменного та Старомихайлівки в Донецькій області.