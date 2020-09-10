Бойовики прицільно обстріляли українську позицію, де мала бути інспекція

У четвер о 14.15 російські окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу селища Шуми у Донецькій області. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

"Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників Спільного центру з контролю та координації та ОБСЄ.

Такі дії противника засвідчують, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Натомість Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби.

Проте, завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об'єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Раніше Офіс президента повідомляв, що у районі селища Шуми відбудеться спільне з російськими окупантами інспектування.

Згодом голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив про тимчасове скасування інспекції.

За його словами, Росія висунула нові вимоги, що грубо порушують домовленості.

Тим часом рішення про інспекцію викликало обурення серед громадськості. Біля будинку, де мешкає президент Володимир Зеленський, запланована акція протесту.