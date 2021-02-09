Бойовики сім разів порушували "тишу", українські військові не постраждали - штаб

Бойовики за минулу добу, 8 лютого, сім разів порушили режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Внаслідок обстрілів серед українських військових немає поранених чи загиблих.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, неподалік Південного бойовики використовували міномети 120-го та 82-го калібрів, а також автоматичний станковий гранатомет.

У передмісті Авдіївки, а також біля Пісків і Водяного, штаб зафіксував обстріли бойовиків із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У штабі запевняють, що українські військові відкривали вогонь у відповідь. З початку 9 лютого штаб зафіксував одне порушення "тиші" - біля Пісків бойовики використовували стрілецьку зброю.

Громадське телебачення

https://hromadske.ua