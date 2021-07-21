Бойовики за добу 14 разів зривали "тишу", поранений український боєць

Протягом минулої доби, 20 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, з яких 12 обстрілів та два прольоти безпілотника. Про це повідомляє у ранковому зведенні штаб операції Об'єднаних сил.

Так, у районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Поблизу Мар'їнки російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації 4 рази вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Зайцеве ворог двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

У напрямку Старогнатівки окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Гранітного противник застосовував озброєння БМП-1. У районі селища Піски російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових і підствольних гранатометів.

Неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

На межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. А біля населеного пункту Піски противник використовував безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Стан пораненого - задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 21 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.