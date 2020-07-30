Бойовики здійснили провокативний обстріл - штаб

Від початку доби 30 липня російсько-окупаційні війська здійснили провокативний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався. Про це повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

Також, за наявними даними, за добу 29 липня зафіксовано один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування РФ поблизу населеного пункту Новолуганське. Цей постріл ніс провокативний характер і був неприцільним, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.