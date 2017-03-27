Бойцы ВСУ дали отпор террористам под Авдеевкой

Украинские бойцы были вынуждены открыть ответный огонь под Авдеевкой

В воскресенье, 26 марта, боевики российско- террористических формирований 50 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции.

На донецком направлении оккупанты задействовали ствольную и реактивную артиллерию, а на мариупольском - танки. Четыре украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Троицкому террористы били и 152-мм гаубиц, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а по опорным пунктам ВСУ под Авдеевкой и Луганским - из 120-мм минометов. Украинские позиции под Авдеевкой, Луганским, Троицким и Верхнеторецким подверглись обстрелам из гранатометов. По жилому сектору Авдеевки террористы нанесли удар из переносной РСЗО "Град-П", повредив 21 здание. Украинские бойцы были вынуждены открыть ответный огонь.

По Гнутово на мариупольском направлении боевики открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов, а по Водяному - еще и из 122-мм артиллерийских орудий. Опорные пункты ВСУ под Лебединским также подверглись минометным обстрелам. Под Широкино и Новотроицкими террористы задействовали танки, а также снайперов.

Новозвановку на луганском направлении противник обстреливали из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась 29 января, когда боевики начали массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".