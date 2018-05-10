Бойцы ВСУ дали отпор террористам, штурмовавшим отдельные участки зоны ООС

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 9 мая, 73 раза обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Несмотря на ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, обстрелы боевиками позиций бойцов Операции Объединенных сил не прекращаются. Интенсивные боевые действия велись вдоль всей линии столкновения, ситуация на востоке Украины оставалась сложной.

Наиболее напряженной обстановка оставалась вблизи Авдеевки, Песок и Широкино. Здесь оккупанты 20 раз открывали огонь из артиллерии и минометов. И 53 раза прицельно обстреляли позиции бойцов ВСУ из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения БМП. Сегодня бои продолжались на донецком и мариупольском направлениях.

В течение минувших суток в результате боевых действий под Крымским на луганском направлении погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, ранения получили трое защитников Авдеевки и двое - Волновахи. За сутки 10 мая потерь в рядах украинской армии нет.

На некоторых направлениях террористы прибегали к активным штурмовым действиям, но украинские военные заняли активную оборону и не позволили им улучшить тактическое положение. Подразделения Объединенных сил вели интенсивные бои в районе Авдеевской промзоны и Песок, давали адекватный ответ на вражеские обстрелы и уничтожали огневые средства боевиков. Всего, по данным разведки, в результате боевых действий уничтожено пятеро боевиков, ранены семь членов бандформирований.

Напомним, 30 апреля, президент Петр Порошенко объявил об официальном завершении антитеррористической операции на востоке Украины и начале Операции объединенных сил. 16 марта президент назначил генерал-лейтенанта Сергея Наевакомандующим Объединенных сил.

С началом ООС на территории Донбасса начинает действовать особый порядок допуска граждан.

26 марта участники Трехсторонней контактной группы согласовали бессрочное прекращение огня в Донбассе с 00:01 пятницы 30 марта. "Пасхальное перемирие" стало 14-м с начала войны на востоке Украины. Все перемирия, которые предшествовали ему, также систематически нарушались боевиками.